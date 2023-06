Projeto quer acrescentar 'O Estado do Pantanal' em identificação visual do Governo de MS

Proposta quer inserir frase na logo do governo / Agesul

Durante a sessão ordinária desta quinta-feira, dia 1º, o deputado Junior Mochi (MDB) apresentou o Projeto de Lei 160 de 2023, para que na identificação visual do Estado do Mato Grosso do Sul tenha a máxima “O Estado do Pantanal”, logo abaixo do logotipo do governo.

A proposta visa acrescentar o inciso III ao artigo 2º da Lei 4.702 de 2015.

“A maior parte da área do Pantanal está dentro do Mato Grosso do Sul. Portanto, a marca Pantanal tem uma importância significativa, pois representa não apenas um ecossistema único e diversificado, mas também todo o potencial econômico, cultural e turístico associado a essa região”, destacou Mochi.

Com relação ao turismo ecológico, o Pantanal oferece oportunidades únicas para a observação da fauna e flora, passeios de barco, caminhadas e atividades de pesca esportiva. O turismo impulsiona a economia, gerando empregos e estimulando o desenvolvimento de infraestrutura turística.

“O Pantanal também tem um rico patrimônio cultural, com comunidades tradicionais que vivem em harmonia com o ambiente há gerações, como os pantaneiros. Suas tradições, conhecimentos, folclore e práticas de manejo sustentável fazem parte da identidade cultural do Mato Grosso do Sul”, afirmou Mochi.

O presidente da Casa de Leis, Gerson Claro (PP) e os deputados Pedro Kemp (PT), Zeca do PT e Mara Caseiro (PSDB) destacaram a importância do projeto para Mato Grosso do Sul. Os parlamentares, inclusive, apoiam a ação que deve projetar o Estado mundialmente.