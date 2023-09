Projeto reconhecimento de instituições evangélicas como patrimônio imaterial de MS

Deputado estadual Antonio Vaz / Foto: Divulgação

Tramita na ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) o projeto de lei de autoria do deputado estadual Antonio Vaz que prevê o reconhecimento de instituições evangélicas como patrimônio imaterial e cultural do Estado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, assinou o Decreto Legislativo 774, conferindo ao projeto, na sexta-feira, 15.

A iniciativa do deputado busca reconhecer e preservar a importância das instituições evangélicas na cultura e história do Estado, com raízes no cristianismo. "Essas instituições desempenham um papel significativo na sociedade sul-mato-grossense, promovendo valores como a fé, a solidariedade, o amor ao próximo e o respeito às diferenças", pontua a assessoria de imprensa.

O texto ainda indica que o projeto apresenta:

Os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer celebrações;

Formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas;

A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e 216, ampliou a noção de patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens culturais de natureza material e imaterial.

“É uma forma de reconhecer a importância das Igrejas Evangélicas e de todo trabalho social e espiritual que elas têm feito no nosso estado e em todo o mundo.Não somente pelos trabalhos sociais incríveis que elas têm feito, mas por sempre levar uma palavra de fé, consolo e fortalecimento para os necessitados e sofridos, obedecendo à direção do grande mestre, senhor Jesus Cristo, que não apenas ensinou, mas ordenou que sua mensagem fosse espalhada em toda face da terra”, destacou o deputado.