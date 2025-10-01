Acessibilidade

01 de Outubro de 2025 • 11:16

ALEMS

Projeto sobre conscientização da violência política de gênero será votado

Outros sete projetos de resolução serão analisados em discussão única.

Da redação

Publicado em 01/10/2025 às 09:20

Na sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) desta quarta-feira (1), os deputados devem deliberar sobre dez projetos, conforme previsto na Ordem do Dia. As propostas serão apreciadas em discussão única, bem como na primeira e segunda discussão. A sessão começa às 9h e é aberta à participação de toda a sociedade.

Em segunda discussão será apreciado o Projeto de Lei 65/2025, da deputada Gleice Jane (PT), que institui o Dia Estadual de Enfrentamento à Violência Política de Gênero, a ser celebrado anualmente no dia 30 de outubro, em memória à Dorcelina Folador.

Os deputados apreciarão duas propostas em primeira discussão. O Projeto de Lei Complementar 3/2025, do Poder Executivo, altera a redação e acrescenta dispositivo na Lei Complementar nº 114, de 19 de dezembro de 2005, nos termos que especifica. E o Projeto de Lei 173/2025, do deputado Zé Teixeira (PSDB), inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul a Feira Literária de Mato Grosso do Sul (Felit/MS) e dá outras providências.

Sete projetos de resolução serão analisados em discussão única. O Projeto de Resolução 35/2025, da deputada Mara Caseiro (PSDB), institui no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, a Medalha e o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo com nome que especifica, em reconhecimento aos profissionais da Odontologia no Estado.

Três propostas concedem o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense: Projeto de Resolução 32/2025, do deputado Coronel David (PL), Projeto de Resolução 54/2025, do deputado Roberto Hashioka (União), e Projeto de Resolução 41/2025, do deputado Lucas de Lima (sem partido). Outros três projetos concedem a Comenda do Mérito Legislativo: Projeto de Resolução 33/2025, do deputado Gerson Claro (PP), Projeto de Resolução 47/2025, do deputado Caravina (PSDB), e Projeto de Resolução 60/2025, do deputado Pedrossian Neto (PSD).

Serviço

As sessões plenárias podem ser acompanhadas presencialmente ou pela transmissão ao vivo dos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis: TV Alems canal 7.2 no sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV, ou ainda no link TV Alems; Rádio Alems FM 105.5, sinal aberto, ou no link Rádio Alems; Facebook e Youtube.

