Projeto Turismo Acessível em Libras é homenageada pela Câmara de Aquidauana

Ronald Regis / O Pantaneiro

Durante Sessão Legislativa da Câmara Municipal realizada na quinta-feira (05) no Plenário Estevão Alves Corrêa, o vereador Humberto Torres nos expressos termos do Art. 168, §1º, inciso VI do Regimento Interno, Moção de Aplauso ao Corpo Técnico do projeto “Turismo Acessível em Libras” para a Comunidade Surda.

Em sua justificativa, o vereador Humberto Torres destaca que o projeto teve início em 2018 durante o curso FIC-libras, ministrado pelo professor Michel Estadulho no campus IFMS-Aquidauana em Mato Grosso do Sul.

Na oportunidade o turismólogo Alexsander Arguelo identificou a possibilidade de unir o turismo à Libras, buscando proporcionar visibilidade à comunidade surda e tornar o turismo mais acessível, além de buscar a seguir as políticas públicas em relação a essa comunidade.

Ao longo dos anos, segundo informou o vereador Humberto Torres o projeto amadureceu, e em 2022 foi firmando uma parceria com a empresa Mirim Ecoturismo & Marketing Digital, do turismólogo, que já possui convênio com o IFMS, para realizar atividades conjuntas com a instituição e a comunidade externa. “Submeteram o projeto ao edital de Fluxo Contínuo, sendo avaliado e aprovado pela banca examinadora”, ressaltou o parlamentar.

O projeto, intitulado "Turismo Acessível em Libras" para a Comunidade Surda, tem como objetivo principal promover a inclusão e acessibilidade de pessoas surdas no turismo, oferecendo informações em Libras sobre os atrativos turísticos da região de Aquidauana e Anastácio, com planos de expansão para todo o Estado do Mato Grosso do Sul.

Dessa forma, a comunidade surda poderá desfrutar do turismo doméstico dentro de seu próprio estado, onde muitas vezes enfrenta dificuldades para acessar informações em Libras.

Homenagem

Na Moção de Aplauso o vereador Humberto Torres enfatiza que a equipe do projeto é composta por profissionais multidisciplinares, incluindo dois professores surdos, professores/intérpretes de Libras, professor de administração, aluna do curso de Libras do IFMSAQ e turismólogos.

Com a colaboração de cada um desses profissionais, o projeto busca atender às necessidades específicas da comunidade surda, oferecendo informações na sua língua natural, a Libras.

A equipe técnica que o projeto "Turismo Acessível para a Comunidade Surda", disponibiliza é de extrema importância para a promoção da inclusão e acessibilidade no turismo, oferecendo informações relevantes em Libras para uma comunidade que muitas vezes é exclusiva.

Em destaque o corpo técnico do projeto, Coordenação - Alexsander Arguelo, Turismólogo pela UFMS, professor de Libras IFMS Michel Estadulho, Suzanir Fernanda Maia – Acadêmica Curso de Libras e Assistente Social, Comunidade Surda - Adriano de Oliveira Gianotto - professor de Libras da UFMS, professora de Libras da E.E Carlos Drummond Andrade pela SED/MS - Maria Izabel Cristaldo Alves , Corpo docente IFMS - Robson Lubas Arguelho - professor de Administração IFMS, Consultoria em Turismo - Greice Aparecida D. Feliciano - Turismóloga pela UFMS, Tradutor/Intérprete - Anderson Corrêa Pereira, Secretaria de Educação do Governo do Estado do Maranhão - SEDUC – MA - Graduação em História e Letras-Libras - Especialista em Libras e Educação de Surdos - Mestrando em Educação Bilíngue – INES, Tradutoras/Intérprete do IFMS - Cemir Cristaldo C. A. Estadulho - Tradutora/Intérprete do IFMS - vice Coordenadora do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas e Marcela Aparecida Dorneles Duarte - Tradutora/Intérprete do IFMS, Coordenadora do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas.

A Moção de Aplauso de iniciativa do vereador Humberto Torres foi submetida a votação em plenário sendo aprovada por unanimidade, pelos vereadores presentes na Sessão Legislativa e em seguida entregue aos homenageados em ato solene com a participação dos demais parlamentares.

Assessoria da CMA