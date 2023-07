Proposta estimula participação de atletas com deficiência em eventos esportivos

Conforme a proposição legislativa, as pessoas com deficiência que deverão ser isentas do pagamento da taxa de inscrição / Luciana Nassar/ Alems

O deputado estadual João César Mattogrosso (PSDB) protocolou dois projetos de lei na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Projeto de Lei 208/2023 dispõe sobre a obrigatoriedade da isenção total na inscrição dos atletas com deficiência e isenção parcial na inscrição dos atletas guias, que são acompanhantes de pessoas com deficiência, do pagamento de taxa de inscrição em eventos esportivos públicos, caminhadas, corridas de rua, maratonas, meias maratonas e congêneres, com emprego de recursos públicos realizados no Estado de Mato Grosso do Sul.

“A finalidade é garantir a inclusão social e esportiva aos atletas com deficiência, sejam eles crianças, adolescentes e adultos, promovendo incentivo por meio da isenção das taxas de inscrição em eventos esportivos que sejam realizados com apoio ou utilização de recursos públicos na realização e promoção do evento”, explica o parlamentar.

Conforme a proposição legislativa, as pessoas com deficiência que deverão ser isentas do pagamento da taxa de inscrição estão incluídas nas seguintes categorias: pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência visual, pessoa com amputação de membro inferior, pessoa com deficiência física - andante de membro inferior com suporte, pessoa com deficiência intelectual, pessoa com deficiência de membro superior e pessoa com deficiência auditiva, independente do grau, seja total ou parcial. O texto informa que o desconto concedido aos atletas guias, que são os responsáveis dos atletas com deficiência, será parcial, de 50% (cinquenta por cento).