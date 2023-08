Proposta institui Semana Estadual do Livro, Leitura e Biblioteca em MS

A data deverá ser incluída no Anexo do Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul / Luciana Nassar/ Alems

Tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul o Projeto de Lei 231/2023, de autoria da deputada Gleice Jane (PT), que dispõe sobre a instituição da última semana do mês de outubro como Semana Estadual do Livro, Leitura e Biblioteca nas bibliotecas públicas e escolares do Estado do Mato Grosso do Sul e dá outras providências.

A data deverá ser incluída no Anexo do Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme disposto na Lei 3.945, de 4 de agosto de 2010.

O objetivo da Semana Estadual do Livro, Leitura e Biblioteca é a promoção da valorização do livro, da leitura e das bibliotecas como instrumentos de desenvolvimento social e humano, por meio de incentivo à leitura, em ações diversas, tais como feiras de livro, palestras, contação de histórias, concursos literários, entre outros. A visitação às bibliotecas públicas e escolares também será estimulada, incentivando a utilização de seus acervos e a divulgação das obras de autores sul-mato-grossenses.

“Por meio da leitura, as pessoas podem se apropriar de conhecimentos, desenvolver pensamento crítico, criatividade, empatia e habilidades de comunicação. As bibliotecas desempenham diferentes funções sociais e os bibliotecários exercem papel fundamental de mediadores da informação, e realizam ações sociais nas instituições onde atuam. A criação da Semana Estadual do Livro, Leitura e Biblioteca é de essencial para a promoção da leitura entre os estudantes do Estado. A iniciativa pode encorajar os alunos a desenvolverem o hábito da leitura, a explorarem novos mundos por meio dos livros e a utilizarem as bibliotecas como recursos para o aprendizado e desenvolvimento pessoal", justificou a deputada Gleice Jane.