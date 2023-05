Proposta quer incluir robótica como conteúdo transversal nas escolas de MS

Deputado quer a inclusão da matéria nas escolas / Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil

O ensino de noções de robótica poderá ser incluído como conteúdo transversal no currículo das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul. Essa previsão está no Projeto de Lei 125/2023, apresentado nesta quinta-feira, 4 na Assembleia Legislativa pelo deputado Jamilson Name (PSDB). As aulas e projetos poderão ser realizados em parcerias e convênios com organizações não governamentais.

“A robótica é uma ferramenta para produzir e aprimorar conhecimentos de física e matemática, possibilitando aos alunos aplicarem em seu cotidiano, de forma concreta, o que aprenderam em sala de aula”, considera o deputado na justificativa do projeto. Ele destaca, ainda, o caráter multidisciplinar da robótica, pois “envolve a combinação de conhecimentos na área da mecânica, artes, matemática, física, design e informática”.

A promoção da interdisciplinariedade e a integração dos conceitos estão entre os objetivos da proposta. O projeto também visa, conforme consta em seu texto, “incentivar a utilização de sucata e aproveitamento de material reciclado, para a aplicação da robótica, no cotidiano dos alunos”.

A implantação e execução da lei, caso seja aprovada, poderão resultar de parcerias e convênios entre as escolas e organizações não governamentais, de acordo com o disposto no projeto. Também é previsto que o “conteúdo deverá ser formulado metodologicamente, considerando as especificidades dos educandos e de sua faixa etária”.

O projeto será analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Caso receba parecer favorável quanto à constitucionalidade e outros aspectos legais, continua tramitando com análises e votações nas comissões de mérito e em sessões plenárias.