PSDB de Aquidauana realiza convenção em 30 de Agosto

Divulgação

O diretório municipal do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) em Aquidauana está se preparando para um evento de grande importância política. No dia 30 de agosto, das 13h às 18h, a Câmara de Vereadores será o palco da Convenção Municipal do partido, que reunirá membros, simpatizantes e lideranças locais para escolher o novo presidente.

A convenção, que acontecerá no horário estipulado, contará com a presença do prefeito e presidente do diretório municipal, Odilon Ribeiro. Além disso, marcarão presença diversos vereadores do ninho tucano: Wezer Lucareli, Sebastiãozinho do Taboco, Humberto Torres e Weverton Romero.

Esse evento político tem uma importância estratégica para o PSDB de Aquidauana, uma vez que a eleição do novo presidente do diretório municipal definirá a direção e os rumos que o partido tomará nos próximos meses antes da eleição de 2024. As decisões tomadas nessa convenção podem ter impactos significativos na estratégia política do PSDB local e, consequentemente, no cenário político mais amplo do município.

Os membros do partido e a população interessada em acompanhar de perto as decisões políticas em Aquidauana estão convidados a participar da Convenção Municipal do PSDB, que acontecerá na Câmara de Vereadores no dia 30 de agosto, das 13h às 18h.