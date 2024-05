PSDB é o 2º partido com maior números de filiados em MS

Presidente estadual do PSDB, Reinaldo Azambuja / Chico Ribeiro, Arquivo

O PSDB se tornou o 2º partido com maior número de filiados em Mato Grosso do Sul, conforme as estatísticas de filiação partidária, disponíveis no portal do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O MDB lidera o ranking.

Atualmente, o partido dio ex-governador André Puccinelli possui 43.174 pessoas filiadas, o que corresponde a 14.47% do total de 298.215 filiados a partidos no Estado. Em seguida aparecem PSDB e PT.

Mesmo consolidado na primeira posição, o MDB amargou uma pequena queda de 0.56% no número de filiados entre as eleições de 2022 e 2024 (até abril). No período o partido saiu de 43.469 para 43.174, ou seja, perdeu 295 filiados, segundo o Campo Grande News.

O PSDB, que nas eleições de 2022 tinha 31.785 filiados, deu um salto de 7.48% e ultrapassou o PT. Atualmente o partido que possui o governador, 3 deputados federais, 6 deputados estaduais, 50 prefeitos e 247 vereadores eleitos no Estado, conta com 34.091 filiados, ocupando a segunda posição em números absolutos.

Na terceira colocação, o PT perdeu 136 filiados entre as eleições de 2014 e 2024 e atualmente possui 33.412 filiados. O PDT, que tinha o quarto maior número de filiados, perdeu 4,27% de seus associados, saindo de 20.086 para 19.207. Com isso foi ultrapassado pelo recém criado PRD e pelo PP.

Fruto da fusão entre PTB e Patriota, o PRD alcançou 24.521 filiados em 2024. Nas eleições de 2022, os partidos que se fundiram tinham 19.202 e 6.625 filiados, respectivamente. Já o PP registrou um salto de 18.34% no número de associados, saindo de 17.642 em 2022 para 20.920 em 2024.

Maiores percentuais de crescimento e perdas

Os partidos considerados “nanicos” foram os que mais registraram aumentos percentuais em seus quadros de filiados. O UP (Unidade Popular) apresentou um crescimento de 1,367% entre as eleições de 2022 e 2024. No entanto o número de associados ainda é extremadamente pequeno. Eram apenas 3 em 2022 e agora a agremiação possui 44.

O PCO (Partido da Causa Operária) teve um aumento de 147% no mesmo período, saindo de 48 para 119 filiados. Em seguida aparece o Novo que aumentou em 95,72% seu quadro, passando de 443 para 868 filiados. Já o PSOL cresceu 61,61%. Nas eleições a sigla tinha 2.453 filiados e atualmente possui 3.964.

A maior debandada de filiados foi registrada no PSC, que perdeu 23.44% do seu quadro, saindo de 4.557 para 3.493. O PRTB teve uma redução de 9,42% dos filiados entre 2022 e 2024, seguido do PCB (-4,7%); PMN, que passou a se chamar Mobiliza (-4,47%), Cidadania (-3,92%) e PSD (-3,8%). - CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS