PSDB realiza reunião política e mostra união do partido em Nioaque

Uma grande reunião política foi realizada na noite da última sexta-feira (07), com o intuito de alinhar ideias entre correligionários do PSDB Nioaque e partidos aliados além de apresentar pré-candidatos a vereadores.

Com presença de uma multidão durante o ocasião, o que é rotineiro durante as reuniões do PSDB local. O anfitrião da noite, Roney Freitas, é uma grande liderança política local e durante seu discurso reiterou apoio ao pré-candidato a Prefeito da sigla, o Dr Juliano.

Em sua fala, Dr Juliano agradeceu o apoio do Roney Freitas e de todo o seu grupo, frisou que é uma honra receber este confiança e que política se faz com alianças.

Estiveram presentes o Deputado Estadual Lucas de Lima, Deputada Estadual Gleice Jane,vereadores, além de lideranças locas de diversos segmentos.

Além de apresentar pré-candidatos e falar sobre alianças políticas, a reunião também serviu para por fim aos boatos dos adversários que o partido estaria “rachado”.

Dr Juliano foi lançado a pré-candidato a prefeito recentemente em grande encontro político com presença do Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior, Presidente Estadual do PSDB e Ex-Governador Reinaldo Azambuja, Vice-Prefeito Danilo Catti, Deputado Federal Dagoberto Nogueira, Deputados Paulo Corrêa, Mara Caseiro, prefeitos da região entre outros.

PSDB-MS

O PSDB tem a hegemonia no estado, sob o comando do presidente Reinaldo Azambuja, o partido tem mais de 50 prefeitos, governador, centenas de vereadores, 05 deputados estaduais, 03 deputados federais e quase 40 mil filiados. Em Nioaque o partido conta com o atual prefeito Valdir Júnior, Vice-Prefeito Danilo Catti, Presidente da Câmara Silas Ferreira, além da maior bancada no poder legislativo.