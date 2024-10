Rádio ALEMS e parceiras estarão na cobertura das Eleições 2024 em todo o Brasil

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por meio da Rádio ALEMS FM 105.5, em parceria com a Rádio Senado, fará parte de um momento marcante nas Eleições 2024. Pela primeira vez, a emissora, que está no ar há quase um ano, prestará esse importante serviço à população sul-mato-grossense, reforçando seu compromisso com a transparência e a democracia.

A equipe de jornalistas e editores da Rádio ALEMS está preparada para oferecer uma programação especial, com o andamento da eleição e a apuração dos votos das principais cidades do Brasil, focando nos municípios que mais despertam o interesse do público. Além de acompanhar a apuração local, o ouvinte terá acesso em tempo real às informações sobre os resultados nas grandes capitais e em diversas regiões do país.

A coordenadora da rádio, Karine Cortez, destaca a relevância desse trabalho, principalmente em uma eleição municipal, que impacta diretamente a vida do cidadão. "As eleições municipais são um elo essencial entre a população e seus representantes mais próximos. Nossa missão é garantir que o eleitor esteja bem informado, com acesso rápido e claro às informações que moldarão o futuro das cidades de Mato Grosso do Sul e de todo o Brasil", afirmou Karine.

Esse trabalho é um reflexo do esforço da Assembleia Legislativa em manter a transparência e fortalecer a democracia, utilizando a rádio como uma ponte de comunicação confiável e ágil para a sociedade. Não perca a oportunidade de acompanhar a cobertura completa das Eleições 2024, sintonize na Rádio ALEMS FM 105.5 e fique bem informado sobre os resultados no seu município e em todo o Brasil.

O secretário de Comunicação Institucional da Casa de Leis, Luciano Lima, ressalta a importância do papel dos meios de comunicação nesse processo. "A TV e o rádio têm a responsabilidade de levar a informação precisa e confiável ao cidadão. Neste dia decisivo, a Assembleia Legislativa está sendo a ponte entre a comunicação e a população, garantindo que milhares de brasileiros, em todas as cidades do país, recebam as informações essenciais sobre o futuro de suas comunidades", afirmou.