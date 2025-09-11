Ratinho declara apoio a Riedel durante lançamento do Gov MS 4.0

Henrique Kawaminami / Campo Grande News

O apresentador e ex-deputado federal Carlos Massa, o Ratinho, participou nesta quinta-feira (11) do lançamento do Programa Assomasul Gov MS 4.0, em Campo Grande, e aproveitou o evento para declarar apoio à reeleição do governador Eduardo Riedel (PP) em 2026.

Ratinho relembrou que, em 2022, havia apoiado o então candidato Capitão Contar (PRTB), adversário de Riedel. Em tom descontraído, pediu desculpas públicas e afirmou: “A próxima estou com você”, sendo aplaudido pelo público. Riedel agradeceu o gesto: “Recebo de coração”.

Apesar da declaração, o apresentador ressaltou que sua presença não teve caráter político. Segundo ele, o foco foi apoiar a causa do autismo. “Não vim falar de política, vim porque Mato Grosso do Sul está dando exemplo para o Brasil”, disse.

O Gov MS 4.0, criado após o sucesso do Assomasul Itaipu 4.0, vai beneficiar 44 municípios com investimento de R$ 6,5 milhões do Governo do Estado, por meio da SED. A iniciativa oferece cursos gratuitos de pós-graduação para servidores nas áreas de autismo, alfabetização, gestão esportiva, licitações e contratos.

