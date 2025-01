Refeitório na Assembleia Legislativa está em fase final de construção

Wagner Guimarães, Alems

As obras do refeitório da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) estão em fase final, conforme divulgou o presidente Gerson Claro (PP) em visita realizada na manhã de terça-feira (28), junto à equipe técnica.

Segundo o parlamentar, a previsão é que a entrega do refeitório seja feita até o final de março. “Obra a gente sempre quer mais rápido, mas ela é feita de acordo com a capacidade financeira e o cronograma. A previsão é terminar o refeitório até fim de março e estar com dois terços das obras do estacionamento prontos até o primeiro semestre desse ano. A primeira secretaria está cuidando disso, com o deputado e engenheiro Paulo Corrêa [PSDB]. Uma obra muto bem feita, planejada, preservando as árvores, estou orgulhoso que o andamento está aí a todo vapor e vamos ter em breve essas entregas", comemorou Gerson Claro.

A ordem de serviço para a construção do primeiro estacionamento vertical da ALEMS foi assinada em março de 2024, quando também foi divulgada a necessidade do replantio de 50 árvores nativas.

A preservação ambiental é foco do Legislativo. "Apesar de alguns questionamentos, a preocupação com carbono neutro existe. Muitos pensam que uma árvore não faz diferença, mas cada árvore faz sim a diferença, cada gesto, cada ação. Se nós dermos o exemplo, seja apenas com uma árvore, fará a diferença. No nosso refeitório deixamos três árvores compondo dentro da obra e isso dá um exemplo. Vamos manter esse rumo de uma preocupação sim com o clima, com a sustentabilidade. Isso é moderno e inteligente e vamos continuar caminhando nesse rumo", declarou o presidente.

Acompanhando a visita, o secretário de Infraestrutura, João Paulo Coelho Minzon confirmou que a fase é de acabamento. “Estamos já colocando os vidros, fazendo a parte de pintura e acabamento. A mobília está terminando a parte de licitação para a compra. Em torno de dois meses acreditamos que o refeitório já estará pronto para funcionar, que é uma demanda antiga dos servidores e que vai trazer um conforto aos funcionários. Como é de vidro, o servidor vai poder contemplar a natureza, essa é uma das vantagens de se trabalhar no Parque dos Poderes, então entendemos que a preservação ambiental é fundamental”, corroborou.

Plenário Júlio Maia

Além do refeitório e do estacionamento, novas obras estão previstas para o ano de 2025 na ALEMS, com a construção de um novo plenário para os eventos e sessões ordinárias. "Em breve teremos novidades. Estamos trabalhando no planejamento do novo plenário, que é um sonho que já começa a se tornar realidade. Ele já está no papel, entrando na fase de conclusão de arquitetura e engenharia toda pensada, para passarmos para a fase do orçamento e planejamento. Vamos quase triplicar a capacidade de atendimento ao público, fora a melhoria aos servidores. O Mato Grosso do Sul cresce e merece ter essa atenção aqui da Assembleia Legislativa", anunciou o presidente Gerson Claro.