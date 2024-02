Regimento Interno da Controladoria-Geral do Estado de MS é publicado

Sede da controladoria / Divulgação

Edição do DOE (Diário Oficial do Estado) publicou a aprovação do Regimento Interno da CGE-MS (Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul).

O documento apresenta um conjunto de normas estabelecidas para regulamentar a instituição e o funcionamento do órgão, detalhando os diversos níveis hierárquicos, as respectivas competências das unidades existentes e os seus relacionamentos - internos e/ou externos.

A CGE-MS é uma instituição permanente, essencial e órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, tendo como funções básicas as atividades de auditoria interna governamental, de correição, de ouvidoria, de fomento à governança pública e compliance e de condução à transparência e ao controle social.

São mais de 30 páginas publicadas, incluindo o organograma da estrutura organizacional. A maturidade a qual a CGE-MS vem construindo e fortalecendo suas ações refletem na rotina dos resultados positivos ao longo dos anos de sua atuação.