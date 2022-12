Reinaldo apresenta balanço dos últimos 8 anos de governo em MS

Reinaldo Azambuja governou MS por 8 anos / Divulgação

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja apresenta à imprensa um balanço das realizações da gestão 2015-2022. A prestação de contas será nesta terça-feira (27), às 15 horas, no auditório da governadoria.

Segundo a assessoria de imprensa, Reinaldo termina o mandato com 73% de aprovação, segundo pesquisa do Instituto Ranking realizada entre os dias 12 e 20 de dezembro, com 3 mil questionários, em 30 municípios do Estado.

Para o governador, o maior legado deixado é o do crescimento da economia, que praticamente dobrou no período, passando de R$ 78,9 bilhões em 2014 para uma projeção de R$ 155 bilhões para este ano.

“Tivemos conquistas em várias áreas. Acho que o grande legado é ter Mato Grosso do Sul como o Estado que mais cresceu do Brasil nesses últimos 8 anos. Crescemos mesmo na crise econômica e na pandemia, que é a crise sanitária. Avançamos em emprego, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, melhoria para a população. Esse é o grande legado do nosso trabalho, que foi feito a várias mãos, com os servidores públicos, equipes e colaboração principalmente do setor público para alcançar essas metas”, afirmou Reinaldo Azambuja.

*Com assessoria