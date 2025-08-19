Reinaldo Azambuja anuncia saída do PSDB após três décadas

Reinaldo Azambuja, confirmou na manhã desta terça-feira, 19, que sua filiação ao PL / Arquivo/Governo de MS

Apesar da visita do presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, à Governadoria para uma reunião com Azambuja, o governador Eduardo Riedel e parlamentares tucanos, a decisão de Azambuja já está tomada e não deve ser revertida.

O ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, confirmou na manhã desta terça-feira, 19, que sua filiação ao PL deve ocorrer no próximo mês, encerrando uma trajetória de quase 30 anos no PSDB, legenda pela qual venceu sucessivas eleições e atualmente preside no estado.

Segundo o ex-governador, a conversa com Perillo deve focar no futuro da legenda em Mato Grosso do Sul, já que ele e Riedel deixarão o PSDB com vistas à formação de alianças políticas para as eleições de 2026. Riedel já formalizou sua filiação ao PP, que integra uma federação com o União Brasil, de acordo com o site Campo Grande News.

Apesar da saída, Azambuja declarou não ter intenção de desmobilizar o partido no estado. “Tanto a migração minha como a do Riedel, isso já é para nós um fato consumado. Agora, tem uma bancada, tem os deputados, nós temos vereadores, nós temos o maior partido do Estado... Não tenho interesse em esvaziar”, afirmou.

O ex-governador destacou que a estrutura do PSDB em Mato Grosso do Sul permanece sólida, mesmo diante da crise que atinge o partido em nível nacional. Atualmente, os tucanos comandam o Executivo estadual há três mandatos consecutivos, possuem três deputados federais, seis deputados estaduais, a maior bancada da Câmara de Campo Grande, com cinco vereadores, e administram 44 das 79 prefeituras do estado.

Como a janela partidária para detentores de mandato só será aberta em março de 2026, os atuais parlamentares não podem trocar de partido neste momento sem risco de perda do mandato. A expectativa é que, até lá, o partido defina sua nova liderança estadual.

Participam das conversas com Perillo os deputados federais Beto Pereira, Geraldo Resende e Dagoberto Nogueira, que discutem a reorganização interna do PSDB. Há a possibilidade de que um deles assuma a presidência estadual da sigla, caso Azambuja confirme sua saída nas próximas semanas.

