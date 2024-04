Reinaldo declara apoio a Douglas Figueiredo para prefeitura de Anastácio

O ex-governador de Mato Grosso do Sul e atual presidente estadual do PSDB, Reinaldo Azambuja, anunciou seu apoio à candidatura de Douglas Figueiredo para a prefeitura de Anastácio.

Em um evento no escritório do Deputado Federal, Dagoberto Nogueira (PSDB) ao lado do prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, Reinaldo destacou a qualidade da candidatura de Douglas Figueiredo e afirmou que, a partir de julho, durante as convenções, este será o nome confirmado para a disputa pela prefeitura de Anastácio.

Reinaldo expressou sua gratidão pela parceria de Douglas durante seu mandato como governador e afirmou que a sinergia entre eles será novamente evidente em apoio ao atual governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB).

A declaração de apoio de Reinaldo Azambuja é um importante respaldo para a candidatura de Douglas Figueiredo, fortalecendo sua posição e destacando sua capacidade de liderança e compromisso com o desenvolvimento do município de Anastácio. A partir de agora, os olhos se voltam para as próximas etapas da campanha, com a expectativa de uma disputa eleitoral acirrada e repleta de debates sobre o futuro da cidade.