Acessibilidade

26 de Novembro de 2025 • 22:05

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Renato Câmara celebra aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde

A proposta também contempla casos de profissionais que atuaram 15 anos como ACS/ACE e 10 anos em outras atividades, desde que respeitadas as idades mínimas

Da redação

Publicado em 26/11/2025 às 19:01

Atualizado em 26/11/2025 às 19:04

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Renato Câmara, presidente da Frente Parlamentar em apoio aos ACS e ACE, classificou a aprovação como "decisiva" e destacou o impacto desses profissionais no Sistema Único de Saúde / Divulgação

O Senado Federal aprovou na terça-feira (26) o PLP 185/2024, que estabelece regime especial de aposentadoria para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE). O projeto, que agora segue para análise final na Câmara dos Deputados, prevê aposentadoria com idade mínima de 50 anos para mulheres e 52 para homens, além de 20 anos de exercício efetivo na função.

O deputado Renato Câmara, presidente da Frente Parlamentar em apoio aos ACS e ACE, classificou a aprovação como "decisiva" e destacou o impacto desses profissionais no Sistema Único de Saúde. "Cada real destinado a esses profissionais evita de quatro a sete reais em internações. Esses números aparecem na prática: queda expressiva nos surtos de dengue, menos internações evitáveis e redução da mortalidade infantil", afirmou.

A proposta também contempla casos de profissionais que atuaram 15 anos como ACS/ACE e 10 anos em outras atividades, desde que respeitadas as idades mínimas. A medida põe fim a anos de indefinição e oferece pela primeira vez regras claras de aposentadoria para categorias fundamentais na atenção básica do SUS.

<meta charset="UTF-8">

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.1/css/all.min.css">

<style type="text/css">.social-link {
text-decoration: none;
color: #000;
font-size: 16px;
display: flex;
align-items: center;
gap: 5px;
}


.social-link.instagram i {
color: #E4405F;
text-shadow: 0px 0px 5px rgba(228, 64, 95, 0.5);
}


.social-link.facebook i {
color: #1877F2;
text-shadow: 0px 0px 5px rgba(24, 119, 242, 0.5);
}


.social-link.youtube i {
color: #FF0000;
text-shadow: 0px 0px 5px rgba(255, 0, 0, 0.5);
}


.social-link.whatsapp i {
color: #25D366;
text-shadow: 0px 0px 5px rgba(37, 211, 102, 0.5);
}


.social-link.tiktok i {
color: #69C9D0; /* Azul TikTok */
text-shadow: -2px -2px 0 #EE1D52;
}
</style>
<h2>&#x1F4AC<strong> Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!</strong></h2>

<p>Voc&ecirc; tem alguma den&uacute;ncia, flagrante, reclama&ccedil;&atilde;o ou sugest&atilde;o de pauta? O Site O Pantaneiro est&aacute; sempre atento aos fatos que impactam a nossa regi&atilde;o e queremos ouvir voc&ecirc;! &nbsp;</p>

<p>Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (<a href="http://wa.me/5567998560000">+55 67 99856-0000</a>). O sigilo da fonte &eacute; garantido por lei, e sua informa&ccedil;&atilde;o pode fazer a diferen&ccedil;a! &nbsp;</p>

<p>Al&eacute;m disso, voc&ecirc; pode acompanhar as principais not&iacute;cias, bastidores e conte&uacute;dos exclusivos sobre Aquidauana, Anast&aacute;cio e regi&atilde;o em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado: &nbsp;</p>


<br/>

<p>&#x1F517; <strong>Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:</strong></p>


<p><a class="social-link instagram" href="https://www.instagram.com/jornalopantaneiro/" target="_blank"><i class="fa-brands fa-instagram"></i> Instagram - @jornalopantaneiro</a></p>

<p><a class="social-link facebook" href="https://www.facebook.com/opantaneiro" target="_blank"><i class="fa-brands fa-facebook"></i> Facebook - @opantaneiro </a></p>

<p><a class="social-link youtube" href="https://www.youtube.com/@TVOPantaneiro" target="_blank"><i class="fa-brands fa-youtube"></i> YouTube - @TVOPantaneiro</a></p>

<p><a class="social-link whatsapp" href="http://wa.me/5567998560000" target="_blank"><i class="fa-brands fa-whatsapp"></i> WhatsApp - 67 99856-0000</a></p>

<p><a class="social-link tiktok" href="https://www.tiktok.com/@opantaneiro_oficial" target="_blank"><i class="fa-brands fa-tiktok"></i> TikTok - @opantaneiro_oficial</a></p>

<br/>

<p><em>O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!</em></p>

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Política

Aquidauana e PMA intensificam ações na Estação Ecológica Colorado

Política

Quatro projetos estão pautados na sessão da ALEMS desta quarta-feira

Política

Pautada redação final de protocolo de atendimento de pessoas autistas

Confira os projetos de lei que serão votados nesta quinta-feira na Alems

ALEMS: Palestra, sessões solenes e reunião pela Reforma Agrária estão previstas

Projeto Asas do Futuro recebe homenagem na ALEMS

Política

Deputados devem iniciar nesta quarta-feira votação do projeto da LOA 2026

Publicidade

Política

Lei do Novembro Azul inspira novas estratégias pela saúde do homem em MS

ÚLTIMAS

Educação

Fies: prazo para participação de instituições privadas começa amanhã

O prazo terminará até as 23 horas e 59 minutos de 4 de dezembro

Educação

UFMS abre inscrições para professores da Licenciatura em Educação Bilíngue

Vagas são para disciplinas de 2026, com bolsas de até R$ 1.850

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo