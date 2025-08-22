Acessibilidade

22 de Agosto de 2025 • 15:35

Política

Renato Câmara recebe título de cidadão campo-grandense

Evento homenageou deputado na noite de quinta-feira

Redação

Publicado em 22/08/2025 às 12:27

Divulgação

Na noite desta quinta-feira, 21 de agosto de 2025, o deputado estadual Renato Câmara (MDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa, recebeu o Título de Cidadão Campo-Grandense em sessão solene realizada no auditório Manoel de Barros, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, durante as comemorações dos 126 anos da Capital. A entrega foi feita pelo vereador Dr. Jamal.

A homenagem, concedida pela Câmara Municipal, reconhece a trajetória do parlamentar e sua contribuição para o desenvolvimento de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul. O título é destinado a personalidades que, mesmo não sendo naturais da cidade, atuam de forma expressiva em prol da população.

Em sua fala, Renato destacou a emoção do momento: “É uma honra receber esse título das mãos do Dr. Jamal, um profissional respeitado no meio médico e por quem tenho grande admiração. Nesta noite tão especial, ao lado da minha esposa Cristiane Iguma e do meu filho Leo, fico ainda mais feliz porque a saúde é área prioritária dos investimentos das emendas que destinamos. Esse reconhecimento reforça meu compromisso de continuar servindo às pessoas, de ser útil e trabalhar pelo bem comum”, afirmou.

A solenidade reuniu autoridades estaduais e municipais, além de familiares e amigos dos homenageados. Também foram entregues, na mesma noite, o Título de Cidadão Benemérito e a Medalha do Mérito Legislativo “José Antônio Pereira”. Renato Câmara tem atuação destacada em áreas como saúde, agricultura, educação, meio ambiente, recursos hídricos, defesa da pessoa idosa e regularização fundiária.

ÚLTIMAS

Segurança

PM reforça efetivo em Corumbá e Ladário e registra queda nos casos de roubo

A redução foi de 27,9% no comparativo de 2024 a 2025

Vozes

Ministério Público de MS realiza audiência pública em Miranda

Audiência pública busca ouvir demandas coletivas e fortalecer o diálogo com a comunidade local

2
