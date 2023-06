Representante de MS participa de primeiro encontro com ministro Fávaro

José Antônio Roldão, já exerceu a função por 12 anos e está de volta em 2023 / Divulgação

O superintendente do Ministério da Agricultura em Mato Grosso do Sul, José Roldão, participou na terça-feira, dia 20, de encontro nacional com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

Os representantes do Mapa nos estados brasileiros participaram do primeiro Encontro Nacional de Superintendentes Federais de Agricultura e Pecuária (SFAs). O objetivo do encontro, que ocorre até quinta-feira, dia 22, é promover uma troca de conhecimentos e um alinhamento voltado à gestão de acordo com as diretrizes do governo.

“Essa reunião é para o fortalecimento das superintendências, uma oportunidade de cada um para se familiarizar quanto ao papel do Mapa, a estrutura, as particularidades e muitos detalhes deste Ministério. É o conjunto de ações desenvolvidas por muitas mãos que fazem a agropecuária ser pujante, por isso estamos aqui. Estou muito feliz, muito confiante em todos vocês, que a gente venha fazer um grande trabalho juntos”, disse o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

Na abertura do evento, ministro e secretários compartilharam temas referentes às áreas, visando uma apresentação da atuação, bem como do conjunto de projetos e ações a serem executados no âmbito dos estados.

“O braço operante do Mapa são vocês, porque o Ministério da Agricultura e Pecuária não acontece somente em Brasília. Ele fica lá dentro do estado que vocês estão dirigindo. Então, essa semana vai ser de aprendizado para todos nós”, disse o Coordenador-Geral de Apoio às Superintendências, Oziel de Oliveira.

O superintendente do Mato Grosso do Sul, José Antônio Roldão, já exerceu a função por 12 anos e está de volta em 2023. “É uma oportunidade de interação nossa, de superintendentes, e uma viagem bem detalhada a todos os segmentos do Ministério. Isso nos gabarita, isso nos dá possibilidade de fazer uma boa gestão no estado. Além disso, estamos atentos às políticas do nosso Ministério e lá na ponta levar o nome do Ministério lá nas fronteiras, esse é o nosso papel”, ressaltou.

Estados

A reunião contou com a participação dos superintendentes do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.

Para o novo superintendente do Ceará, Odilon Aguiar, é um momento de aprender e conhecer os diversos departamentos da Pasta. “O Mapa é gigantesco nas diversas atribuições que ele tem. Então, foi um dia muito produtivo com a apresentação de toda equipe de trabalho”.

O médico veterinário José França é o superintendente de Goiás, e já trabalha no Ministério da Agricultura há muito tempo. Apesar de ser veterano, José viu na reunião a oportunidade de conhecer novos assuntos. “A reunião foi excelente. Trouxe muitos assuntos novos e oportunidades para criar várias situações de melhoria dentro do Ministério, principalmente dos estados, na Superintendência, quem trabalha na ponta.

Durantes três dias os representantes estaduais poderão compreender o papel da Secretaria Executiva (SE), da Secretaria de Comércios e Relações Internacionais (SCRI), Secretaria de Política Agrícola (SPA), Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo (SDI), Assessoria Especial de Comunicação Social (AECS) e Corregedoria.