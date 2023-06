Republicanos inicia em Aquidauana movimento para aumentar número de mulheres na política

O Mulheres Republicanas do Mato Grosso do Sul, largou na frente e, é o primeiro estado a aderir a mobilização nacional, “Mulher, tome Partido”, idealizada pela coordenação nacional do movimento.

A executiva do movimento esteve no último sábado (17), nos municípios de Aquidauana pela manhã, e de Corumbá, com o objetivo de debater o importante papel da mulher na política e de incentivá-las a tomarem partido por uma causa a ser defendida.

A secretária estadual do movimento acredita que os encontros municipais com as filiadas são de extrema relevância. “Estar próximo das nossas filiadas é importante pra que possamos ouvi-las, e entender as reais necessidades de cada região, e de cada mulher, assim poderemos atendê-las com mais rapidez e eficiência”, ressaltou Raquel Correia.

No evento em Aquidauana estiveram presentes o presidente municipal do Republicanos de Aquidauana, Wagner Romero; o Coronel Mazuir, presidente do diretório de Anastácio, além da presença da secretaria municipal do Mulheres Republicanas de Aquidauana, Ângela.

Já em Corumbá participaram do lançamento da campanha, a primeira suplente de vereador e presidente do diretório municipal de Corumbá, Nanah Cordeiro; o presidente do diretório municipal de Ladário, Denilson Márcio; a secretaria municipal do Mulheres Republicanas de Corumbá, Vânia Alecrim; além do presidente estadual do Republicanos MS, o deputado estadual Antônio Vaz; a secretária estadual do Mulheres Republicanas MS, Raquel Correia; e demais personalidades e autoridades convidadas.