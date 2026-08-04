Republicanos oficializa candidatos em Mato Grosso do Sul

Convenção do Republicanos foi realizada na sede do partido, em Campo Grande / Divulgação

O Republicanos oficializou, na manhã do último sábado (1º), as candidaturas à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e à Câmara dos Deputados, em convenção realizada na sede do partido, em Campo Grande. Ao todo, 25 nomes disputam vagas no Legislativo estadual e nove concorrem ao federal pela sigla.

O partido também confirmou coligação com PP/União Brasil, PL, PSD, PSDB, MDB e Avante, e indicou o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, para compor a chapa à reeleição ao governo do Estado, encabeçada por Eduardo Riedel.

Entre os candidatos à Assembleia Legislativa estão os deputados estaduais Antônio Vaz, Pedro Pedrossian Neto e Renato Câmara, todos em busca da reeleição; o vereador de Corumbá Chicão Viana; o vereador de Campo Grande Herculano Borges; e a ex-vereadora de Três Lagoas Sayuri Baez. O deputado estadual Roberto Hashioka, por sua vez, disputará uma vaga na Câmara dos Deputados.

Para a Câmara dos Deputados, concorre à reeleição o deputado federal Beto Pereira, atual presidente estadual do Republicanos. Também estão na disputa a vereadora de Dourados Isa Marcondes, o vereador de Campo Grande Neto Santos, a vereadora de Corumbá Nanáh Cordeiro, o ex-vereador de Três Lagoas Dr. Paulo Veron, o militar da reserva Coronel Bittencourt e o ex-secretário de Estado Jaime Verruck.

"Acredito em um resultado positivo", diz Beto Pereira

O presidente estadual do Republicanos, Beto Pereira, demonstrou otimismo com o desempenho do partido nas urnas.

"Acredito em um resultado positivo. Temos chapas que vão eleger dois federais e, pelo menos, três estaduais. Vamos ganhar protagonismo e um espaço maior na Câmara e na Assembleia. Acredito muito no crescimento do partido, e a indicação da vice consolida a chapa majoritária. Essa união do Republicanos em torno da candidatura do governador Eduardo Riedel e de outros partidos aliados só tem fortalecido o grupo", avaliou Beto.

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, destacou a união das lideranças na convenção.

"Fico feliz em participar dessa jornada, ao lado de prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e nossos candidatos. Talvez eu não tenha presenciado algo tão marcante quanto isso. Muitas lideranças se uniram neste projeto e formaram um grupo de homens e mulheres comprometidos. Não tenho dúvida nenhuma de que vamos melhorar Mato Grosso do Sul. Queremos que ninguém fique para trás", pontuou Barbosinha.

Candidatos à Câmara dos Deputados por MS



* Beto Pereira

* Isa Marcondes

* Neto Santos

* Coronel Bittencourt

* Dr. Paulo Veron

* Jaime Verruck

* Roberto Hashioka

* Nanáh Cordeiro

* Priscila Bombeira





Candidatos à Assembleia Legislativa de MS



* Abel Filho

* Antonio Vaz

* Bruno Ortiz

* Herculano Borges

* Zé Fernandes

* Chicão Vianna

* Pedrossian Neto

* Professor Tim

* Renato Câmara

* Vanderson Cardoso

* Luiz MS

* Fernando Roberto

* Alison Augusto

* Cria do Aero Rancho

* Alessandra Alencar

* Sargento Cynthia

* Malu do Juliano Varela

* Marines Oliveira

* Sayuri Baez

* Dra Tatiane Werner

* Valcira Borges

* Vagner Panela

* Nilva Ramos