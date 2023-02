Reunião técnica da nova equipe da Secretaria De Estado Esporte é realizada em MS

Professor Emerson Ramos, Secretário Municipal de Educação de Nioaque esteve presente no ato / Divulgação

A primeira reunião técnica da nova equipe da Secretaria De Estado Esporte, Cultura, Turismo e Cidadania sendo comandada pelo Professor Marcelo Miranda, Ex Diretor-Presidente da Fundesporte foi realizada no dia 27 de janeiro.

O encontro aconteceu no Auditório do Bioparque Pantanal e contou com a presença de diversos Dirigentes Esportivos, Presidentes de Federações, Secretários Municipais De Esporte e de Educação de vários Municípios.