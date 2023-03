Riedel aguarda reunião com Fórum de Governadores para se posicionar sobre ICMS

Governador Eduardo Riedel / Alex Machado/Campo Grande News

“Isso ainda vai ser discutido no fórum de governadores, tem discussões judiciais, tem discussões de acordo. Vai depender muito dessa reunião de segunda-feira, o posicionamento de Mato Grosso do Sul, se nós vamos aceitar o acordo proposto”, comentou durante coletiva, na manhã desta sexta-feira (3).

Ele afirma que os estados pediram R$ 45 bilhões de ressarcimento, mas a União tinha oferecido R$ 22 bilhões e depois ofereceu R$ 26 bilhões. “Estamos buscando entendimento, então, vai depender muito dessa reunião para tomada de decisão”, completa.

O assunto se refere a aprovação das Lei Complementar 194/2022, que passou a considerar essenciais os combustíveis, e a Lei 192/2022, que uniformizou as alíquotas do ICMS sobre combustíveis em todo o Brasil, impondo aos estados a aplicação da alíquota no piso. Mato Grosso do Sul na época reduziu a 17%.

Última reunião

No dia 26 de janeiro, Riedel se reuniu, em Brasília, com outros governadores para discutir a reforma tributária e ações no STF (Supremo Tribunal Federal). Já no dia 27 de janeiro, o governador se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para discutir sobre vários temas.