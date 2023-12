Riedel apresenta balanço do Governo de MS nesta sexta-feira

riedel

O governador Eduardo Riedel (PSDB) apresenta nesta sexta-feira (15), o Balanço do Governo do ano de 2023. Riedel cumpre agenda em Campo Grande após compromissos realizados no interior de MS durante a semana.

Segundo o Midiamax, a coletiva de imprensa acontecerá às 15h no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, na Sala de Comissões Heliophar Serra. Pela manhã, o governador e o vice, Barbosinha (PP), estiveram reunidos com o secretariado.

No encontro com os secretários, foram apresentado o desempenho da série de contratos do ano, assim como execuções de projetos, entregas, dentre outros tópicos.