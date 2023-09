Riedel assina protocolo de intenções com governadores para ações conjuntas na segurança pública

Divulgação

O governador Eduardo Riedel assinou nesta sexta-feira (29) um protocolo de intenção para ações conjuntas na área de segurança pública com os governadores do Consórcio do Brasil Central. O documento teve o aval dos gestores durante encontro que ocorreu na cidade de Rio Quente, em Goiás.

O objetivo é que haja esforço dos governadores para uma cooperação interinstitucional, com realização de políticas públicas em áreas de divisas estaduais. Para isto poderá haver compartilhamento e intercâmbios de informações, dados e serviço de inteligência entre os órgãos de segurança pública. Assim como ações integradas no setor.

“Quando a gente coloca em pauta a segurança pública e assinamos este protocolo de intenções, ele vai no caminho que cada vez trabalhar com integração. Segurança pública é inteligência, investimento e integração. Temos feito esta demonstração na prática e no dia a dia no Mato Grosso do Sul”, afirmou o governador.

Riedel destacou que o Estado ajuda a “blindar” a entrada de drogas e armas para os demais estados do Brasil, fazendo um trabalho de vigilância na fronteira com a Bolívia e o Paraguai. Para isto tem investido na força policial. “Estes investimentos dão garantia e criam um ambiente seguro, em que a prosperidade vai prevalecer”, completou.

O protocolo prevê ainda operações conjuntas entres os estados, deslocamento de forças policiais para além das divisas estaduais, sendo até desnecessário a autorização prévia em determinados casos (perseguições policiais que ultrapassem os limites territoriais).

Nesta cooperação haverá troca de experiências e o desenvolvimento técnicos dos órgãos de segurança pública. O objetivo é que este trabalho conjunto entre os estados possa trazer benefícios diretos à população na área de segurança pública.

Também assinaram o protocolo os governadores Ronaldo Caiado (Goiás), anfitrião do encontro, Ibaneis Rocha (Distrito Federal), Mauro Mendes (Mato Grosso), Marcos Rocha (Rondônia), Carlos Brandão (Maranhão) e Wanderlei Barbosa (Tocantins).

O Consórcio Brasil Central tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento e articulação política dos estados, em pautas comuns que vão trazer benefícios econômicos e sociais para população. No encontro desta sexta-feira além da segurança pública, foram tratados temas como reforma tributária e marco temporal