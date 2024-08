Riedel assume Codesul e promete novos investimentos a MS

Com foco no desenvolvimento regional, o governador Eduardo Riedel assumiu nesta quinta-feira (1) a presidência do Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul), que tem a participação dos estados de Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Durante o evento foram firmadas novas parcerias entre os estados, como o termo de cooperação entre as Defesas Civis, a criação de um sistema integrado de monitoramento do clima e a participação em um projeto de planejamento estratégico até 2040.

Na reunião também foi anunciado que Mato Grosso do Sul terá uma Agência de Fomento de Investimentos, que vai permitir o ingresso do Estado ao BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul). Desta forma as empresas daqui poderão ter acesso a recursos e financiamentos da instituição financeira.

O evento ocorreu no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, tendo a presença dos governadores Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Ratinho Júnior (Paraná), Jorginho Mello (Santa Catarina) e Eduardo Riedel, anfitrião do encontro.

O novo presidente do Codesul destacou a importância da integração entre os quatro estados para trazer benefícios diretos à população. “Teremos compromisso absoluto a frente do conselho para discutir importantes temas regionais. O Codesul é um ambiente que temos muito que aprender e contribuir ao Brasil. Vamos atuar em conjunto, promovendo esta integração, que é um caminho essencial para entregamos cada vez mais”.

Riedel garantiu que vai manter o legado e está preparado para os novos desafios. “Vamos ter um ano de mandato à frente do conselho e o principal objetivo é ser guardião dos valores que trouxeram o Codesul até aqui. Recebo um legado que são os projetos que estão em andamento e vamos olhar para esta região para ver como nós podemos contribuir mais e nos ajudar. Temos um alinhamento muito próximo com estes estados”, definiu.

Antecessor no cargo de presidente, Eduardo Leite disse que tem absoluta confiança na condução do Codesul pelo govenador sul-mato-grossense. “Passo o cargo e confio na sua condução dos projetos que estão em andamentos. Mato Grosso do Sul tem identidade e sinergia com nossos estados, em uma relação cada vez maior de integração. Juntos seremos mais fortes, proporcionando mais qualidade de vida a nossa população”.

O governador Jorginho Mello citou a parcerias entre os estados para levar desenvolvimento a toda região. “Mato Grosso do Sul é de fato e de direito sócio e dono do Codesul. Sua participação enriquece o Sul do Brasil. Somos muito parecidos. Riedel tem grande capacidade e liderança para liderar o conselho”.

Ratinho Júnior lembrou que existem grandes desafios pela frente e que os novos projetos serão importantes para o futuro. “Vamos buscar ações integradas em relação às mudanças climáticas, encontrando maneiras dos estados colaborarem um com os outros. Já com Mato Grosso do Sul temos grandes projetos juntos, como a Ferroeste e a nova ponte que vai ligar os dois estados”.

Novos investimentos

Para ter acesso aos recursos e financiamentos do BRDE, Mato Grosso do Sul vai criar uma Agência de Fomento de Investimentos, que vai ter uma parceria com a instituição bancária. Desta forma o Estado poderá ingressar no banco e contribuir com o desenvolvimento local, sendo mais uma fonte de crédito para empresas e microempreendedores daqui.

“Será um novo instrumento de desenvolvimento para o Estado do Mato Grosso do Sul. O objetivo é fomentar a economia regional, junto com um banco que tem uma expertise muito grande em gerir e liberar de forma adequada novos créditos. Vamos assim fomentar novos negócios, com critérios estabelecidos pelo BRDE, seguindo realidade do Estado. Uma nova opção ao empresariado do Estado desenvolver seus negócios a partir da agência”, afirmou Riedel.

Clima

Durante a reunião do Codesul foram firmadas novas parcerias entre os quatros estados. Entre elas a criação do Sistema Integrado sobre Mudanças Climáticas, que vai buscar um trabalho conjunto para aprimorar ações e enfrentamentos a eventos climáticos extremos. O objetivo é reunir todos estes protocolos em uma plataforma única, que visa preservar vidas e os biomas dos quatro estados.

Este intercâmbio de informações já começou desde setembro do ano passado e o foco é desenvolver protocolos integrados, assim como criar um “Sistema de Alerta Precoce”. Este projeto será feito em parceria com o Banco Mundial.

Outro passo neste sentido foi a assinatura de um termo de cooperação entre as Defesas Civis dos quatro estados para troca de experiência e intercâmbios em relação as atividades técnicas, operacionais, recursos humanos e financeiros. Nesta parceria terá compartilhamento de dados, pesquisas tecnológicas, exercícios simulados e capacitações.