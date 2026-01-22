Riedel assume presidência do Consórcio Brasil Central

Riedel também citou os ganhos em ações comuns na educação, segurança e trabalho conjunto / Divulgação/Governo de MS

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, assumiu na quarta-feira (21) a presidência do Consórcio Interestadual Brasil Central. A posse aconteceu em solenidade realizada em Brasília (DF), onde ele destacou que é um orgulho estar a frente de um grupo com a participação de sete estados, que juntos conseguem trazer benefícios importantes em áreas como saúde, educação e segurança, além de força política para defender os interesses da região. O foco é ampliar as ações conjuntas entre as unidades federativas.

“Assumo com muita responsabilidade, orgulho e o desafio muito grande de suceder a gestão do governador [Ronaldo] Caiado, que sem dúvida foi muito exitosa. Participei da criação do consórcio há dez anos quando ainda era secretário de Estado. Acompanhei de perto tudo que aconteceu até chegar hoje e ver o nível de maturidade do grupo”, afirmou Riedel.

O governador de Mato Grosso do Sul ressaltou que o consórcio consegue trazer benefícios aos sete estados em diferentes segmentos, no contexto administrativo, econômico e político. Um dos exemplos é na saúde pública com a compra coletiva de medicamentos.

“Nós compramos 136 milhões de medicamentos de forma coletiva para serem entregues nos seus respectivos estados. Rondônia nos contou que não teria condições de ter alguns medicamentos pela logística, mas pelo consórcio conseguiu. Uma redução [de preço] em média de 14% a 30% pela forma como foi feito”.

Riedel também citou os ganhos em ações comuns na educação, segurança e trabalho conjunto. “Representamos uma região com mais de um terço do território brasileiro, que consegue crescer duas a três vezes a média do Brasil. Esta região tem dado grandes oportunidades a sua população e grandes desafios. Com uma agenda internacional sobre segurança alimentar, transição energética, infraestrutura e novas rotas, onde o consórcio atua com protagonismo”.

No campo político o consórcio trabalha de forma conjunta para defender os interesses dos estados nas pautas que estão no Congresso Nacional e em órgãos como STF (Supremo Tribunal Federal).

A passagem da presidência foi feita pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que exerceu a função nos últimos dois anos. Ele fez questão de elogiar Eduardo Riedel, que agora estará à frente do bloco.

“Uma honra passar a presidência ao Eduardo Riedel. Todos vão ver a dinâmica que ele vai dar também a este consórcio. Ele é ousado, determinado e preparado para conduzir este consórcio. Talvez as pessoas não tenham a dimensão da importância do Brasil Central, que cada vez mais vai ampliar suas ações, no sentido de proteger os interesses dos estados”, disse Caiado.

O governador de Goiás citou o potencial dos sete estados no contexto nacional. “Mato Grosso do Sul, por exemplo, tem uma das maiores estruturas da América Latina na produção de celulose. Cada estado teve o seu devido avanço, com sua característica própria. Uma região com potencial ímpar, com diversas riquezas”.

O Consórcio Brasil Central conta com participação do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins. Nesta assembleia geral além da posse da nova presidência, teve a discussão e deliberação sobre o contrato de rateio administrativo para o exercício de 2026, assim como assuntos gerais de interesse dos estados membros.

O grupo atua de forma integrada no planejamento e na execução de políticas públicas regionais, fortalecendo a cooperação entre os estados do Brasil Central em áreas estratégicas como desenvolvimento econômico, infraestrutura, saúde, educação e segurança pública.

