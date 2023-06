Riedel busca soluções para relicitações da BR-163 e Malha Oeste

Reunião em Brasília / Foto: Guilherme Pimentel/Governo do Estado

Em defesa do desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, o governador Eduardo Riedel se reuniu nesta terça-feira (13) com o presidente da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), Rafael Vitale, em Brasília. No encontro ele requisitou soluções céleres para relicitações da BR-163 e da ferrovia Malha Oeste. Ambas cortam o Estado.

“Participamos desta reunião aqui na ANTT, para discutimos os principais projetos de Mato Grosso do Sul, que diz respeito a concessões. Estamos falando da BR-163, assim como a ferrovia Malha Oeste. Vamos acompanhar o andamento e estamos buscando uma solução mais rápido possível”, afirmou o governador.

Riedel disse que colocou o Estado à disposição da ANTT para auxiliar no que for preciso para que ambos os projetos avancem e tenham resultados efetivos. “Espero que logo nós já tenhamos novidades sobre estes dois projetos importantes para Mato Grosso do Sul”, completou.

Sobre a BR-163, a ANTT tem realizado nos últimos meses audiências para tratar da relicitação da rodovia que corta Mato Grosso do Sul. O Governo do Estado já apresentou pontos importantes à Agência, entre eles alguns voltados a Campo Grande, como a pavimentação do acesso ao bairro das Moreninhas e a construção de um viaduto de acesso à Chácara dos Poderes, no cruzamento do anel viário com a Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo.

No interior ainda apresentou pontos em relação a implantação de interseção em dois níveis nas marginais da rodovia, em Jaraguari e na pavimentação do acesso a MS-245, em Bandeirantes. No entanto o principal objetivo é que o Governo Federal possa fazer a relicitação da rodovia e assim contribuir com o desenvolvimento do Estado.

Malha Oeste

O Governo do Estado também participa de forma ativa da relicitação da ferrovia Malha Oeste, pedindo inclusive mudanças em alguns pontos previsto no projeto em vigor. A intenção é contribuir com as cadeias produtivas do Estado, para que o modal possa melhorar o escoamento e logística de Mato Grosso do Sul.

A previsão é que o processo de relicitação ocorra no segundo semestre de 2024 e Mato Grosso do Sul quer discutir eventuais mudanças que possam trazer benefícios ao Estado.

A expectativa é que o edital de relicitação da Malha Oeste permita um investimento de R$ 18 bilhões em 60 anos. A linha ferroviária que será entregue mais uma vez à iniciativa privada possui mais de 1.600 quilômetros entre as cidades de Corumbá e Mairinque (SP), passando por Mato Grosso do Sul e São Paulo.

O governador Eduardo Riedel participou da reunião na sede da ANTT acompanhado dos secretários Jaime Verruck (Semadesc), Eduardo Rocha (Casa Civil) e da procuradora-geral do Estado, Ana Ali Garcia.