Riedel conclui lista de novo escalão do Governo de MS; confira

Anuncio feita na tarde desta terça-feira (27) / (Foto: Divulgação)

O primeiro anunciado na lista de conclusão foi de Marcelo Miranda, que atuava na Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de MS) desde 2015, mas se afastou do cargo para as eleições de deputado estadual. Segundo Riedel, Miranda irá comandar a Setescc (Secretaria de Turismo, Esporte e Cidadania). Na próxima semana deve ser anunciado o diretor da fundação de cada pasta.

Governador eleito em Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), anunciou na tarde desta terça-feira (27) os novos secretários para a gestão dos próximos quatro anos. O Estado contará com 11 pastas a partir de 2023.

Durante a coletiva de imprensa, Marcelo Miranda detalhou um acontecimento em Aquidauana que chamou atenção da administração. "O objetivo é levar política pública para comunidades, democracizar. Tive uma experiência muito interessante em 2021, em Aquidauana, quando apresentamos num fórum as ações do esporte no Estado, ações que sempre nos orgulhava muito. Um indígena me interrompeu, elogiou, mas fez duras críticas dizendo 'nada dessas políticas chegaram na comunidade'. Isso forçou um olhar diferenciado para nós".

Para a SED (Secretaria Estadual de Educação) o professor de Geografia, Helio Dahaer, que atualmente desempenha as funções de conselheiro e superintendente de políticas educacionais da pasta, irá liderar a secretaria.

Atual titular da Sedhast (Secretaria dos Direitos Humanos e da Assistência Social), Elisa Cleia, continua no cargo até fevereiro. Conforme Riedel, a nova secretaria deve ser anunciada no próximo ano e Elisa será nomeada para Secretaria Executiva de Assistência Social.

Trabalhando há 30 anos em órgão público, Eliane Detoni permanece na EPE (Secretária Especial de Parcerias Estratégicas). Riedel frisou que a pasta não é uma secretaria, mas um escritório com dimensão de status de secretaria especial. A pasta é responsável pela estruturação de projetos que captam recursos privados para grandes parcerias que o estado tem. Em diversas aéreas que o estado tem interesse e em projetos viáveis.

