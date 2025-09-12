Acessibilidade

12 de Setembro de 2025 • 19:53

Riedel critica condenação de Bolsonaro e cobra equilíbrio entre os Poderes

Bolsonaro foi condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão, acusado de liderar articulações para reverter o resultado das eleições de 2022 por meios ilegais

Redação

Publicado em 12/09/2025 às 17:54

Governador Eduardo Riedel / Ilustrativa, Arquivo

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), se manifestou nesta sexta-feira (12) contra a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Em publicação nas redes sociais, Riedel classificou a sentença como um “excesso” e afirmou esperar uma resposta equilibrada das instituições democráticas.

“Os excessos nunca foram solução para os problemas”, escreveu o governador, ao demonstrar solidariedade ao ex-presidente. Para ele, o momento exige que os Três Poderes se concentrem em pautas que impactem diretamente a vida dos brasileiros. “É hora de resgatar a normalidade institucional e voltar o foco para os reais interesses da população”, destacou.

A fala de Riedel soma-se a uma série de manifestações de aliados de Bolsonaro em reação à condenação.

O ex-governador Reinaldo Azambuja, que deve assumir a presidência estadual do PL no próximo dia 21, também se posicionou ao compartilhar uma nota oficial da legenda, assinada pelo presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto. O texto denuncia a decisão como “uma das páginas mais sombrias da política nacional” e reafirma que o partido seguirá lutando pela anistia de Bolsonaro.

A senadora sul-mato-grossense Tereza Cristina (PP) foi outra a reagir à sentença. Em sua conta no X (antigo Twitter), classificou a decisão como “injusta e desproporcional”, e prestou apoio à família do ex-presidente.

Bolsonaro foi condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão, acusado de liderar articulações para reverter o resultado das eleições de 2022 por meios ilegais. A decisão provocou forte repercussão no cenário político nacional e deve continuar mobilizando lideranças da direita nas próximas semanas.

