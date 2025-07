Riedel cumpre agenda em Brasília e Paranaiba nesta quinta

Governador Eduardo Riedel / Arquivo, Assessoria

O governador Eduardo Riedel (PSDB) fará um bate e volta em Brasília para ter uma reunião com o ministro substituto dos Transportes no início da tarde desta quinta-feira (3). No fim do dia, ele chega a Paranaíba e cumpre agenda no município.

De acordo com a agenda divulgada pela assessoria, às 14h, Riedel se encontra na Capital Federal com George Santoro, ministro substituto dos Transportes, na Esplanada dos Ministérios, 6º andar, Sala Plenária I. A pauta da reunião não foi divulgada.

Em Paranaíba, às 15h, ele deve estar presente na entrega da restauração do aeródromo municipal. O local é a Rua Meridional, s/n, Jardim Inocência.

Às 16h30, o governador entrega as reformas nas escolas estaduais Wladislau Garcia Gomes, Manoel Garcia Leal, Aracilda Cícero Corrêa da Costa. O evento foi marcado na rua 4 de julho, 1000 – Centro.

Ainda na cidade, às 17h, Riedel recebe o título de cidadão Paranaibense pela Câmara Municipal e às 21h, participa dos eventos em comemoração dos 168 anos do município.

O evento é na Avenida Major Francisco Faustino Dias, s/n, Centro.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!