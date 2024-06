Governador Eduardo Riedel

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, cumpre agenda em Brasília nesta quarta-feira (5).

Conforme divulgado pela assessoria de Riedel, às 10h, ele participa de cerimônia alusiva ao Dia Mundial do Meio Ambiente, com a assinatura do pacto federativo para o combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia. O local da agenda é no Palácio do Planalto.

De volta a Campo Grande, Riedel cumpre agenda interna de trabalho no período vespertino, no gabinete da Governadoria, no Parque dos Poderes.