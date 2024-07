Riedel cumpre agenda em Miranda, Anastácio e Bonito hoje

riedel

O governador Eduardo Riedel (PSDB) cumpre agendas no interior nesta terça-feira (2). Ele começou o dia em Miranda, com a entrega o restauro e revitalização do Centro Referencial das Culturas dos Povos Originários "Kali Sini" - Ovoku Itúkeovohiko Kopénoti Kali Sini, localizado no trevo da BR-232.

Inaugurado em 2004, o local nunca tinha passado por obras de reforma. O centro abriga acervo cultural das aldeias indígenas Terena de Miranda e serve ainda como local de comercialização de artesanato indígena produzido por artesãos de todas as aldeias do município. Ao todo foram investidos R$1,5 milhão.

Em seguida, Riedel foi até a Aldeia Cachoeirinha, entregar a Escola Municipal Indígena Professor Alfredo Anésio Pinto.

De lá o governador segue para Anastácio, para abrir os trabalhos da agenda no período da tarde.

A partir das 13h, Riedel fará uma supervisão às obras de pavimentação urbana, que faz parte do programa de municipalismo 'MS Ativo'.

E em seguida, ele segue para Bonito, para supervisionar a obra de implantação e pavimentação da rodovia MS-345. Essa obra fica no distrito de Águas de Miranda e faz parte do lote 3, do projeto, localizada no entroncamento da MS-419.

A partir da 15h, o governador supervisiona o lote 4, que fica no entroncamento da BR-419, na entrada da 'Capital do Ecoturismo'. A logística é uma das prioridades de Riedel em seu governo.

Por conta disso, às 16h, ele supervisiona a obra de implantação e pavimentação asfáltica da Rodovia do Turismo, no trecho que tem a ponte sobre o Córrego Mateus e a Ponte sobre o Rio Formoso.

Já às 17h, ele faz a entrega da MS-345, conhecida como Estrada do 21, uma obra emblemática para a população. O trecho faz parte da rodovia do turismo e lançamento de obras municipais, incluindo convênios do programa MS Ativo.