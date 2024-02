Riedel cumpre agenda em SP nesta quinta-feira

riedel

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB) está em São Paulo (SP) nesta quinta-feira (29), junto com o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck.

A comitiva terá agenda externa de trabalho até às 14h.

Não há detalhes das reuniões que o Executivo terá.

No entanto, a capital paulista está sediando o G20 Brasil, fórum de cooperação internacional sob a presidência brasileira que reúne as principais economias do mundo.

No período da tarde, às 16h, Riedel participará da inauguração da revitalização do Centro de Memória do TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) e assinatura do Convênio entre o Estado e o TRF3, para exposição permanente de 13 peças de artesanato sul-mato-grossense na sede do Tribunal.

A previsão é que o governador retorne para MS no final do dia.