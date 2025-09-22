Riedel cumpre agenda em SP nesta segunda

Governador de MS falará em palestra sobre a Rota Bioceânica
Riedel citou a busca pelo balanço de carbono
O governador Eduardo Riedel (PP) cumpre agenda em São Paulo Capital nesta segunda-feira (22).
Ele dará uma palestra às 15h no Japan House, sobre o Comércio Com o Mercado Asiático e a Rota Bioceânica.
A agenda será na Avenida Paulista, Bela Vista, região central.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Agenda
Na cidade branca, governador participa de Concerto Histórico
Geral
Prêmio será sorteado na próxima terça-feira
Lei
A legislação disciplina uma questão regrada pela Anvisa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS