22 de Setembro de 2025

Riedel cumpre agenda em SP nesta segunda

Governador de MS falará em palestra sobre a Rota Bioceânica

Publicado em 22/09/2025 às 08:56

Riedel citou a busca pelo balanço de carbono

O governador Eduardo Riedel (PP) cumpre agenda em São Paulo Capital nesta segunda-feira (22).

Ele dará uma palestra às 15h no Japan House, sobre o Comércio Com o Mercado Asiático e a Rota Bioceânica.

A agenda será na Avenida Paulista, Bela Vista, região central.

