Riedel cumpre agenda na Capital e em Corumbá nesta sexta

Riedel citou a busca pelo balanço de carbono

O governador Eduardo Riedel (PP) cumpre duas agendas públicas nesta sexta-feira (19), sendo de manhã em Campo Grande e no fim do dia em Corumbá.

Na Capital, às 9h, o governador participa da abertura oficial do 7ª Fórum Estadual do Terceiro Setor.

Assim, o evento será realizado no auditório da OAB, na Av. Mato Grosso, 4700, Centro.

Em Corumbá, às 18h, Riedel estará no Concerto Histórico – Apresentação da Banda do CMO. O evento na cidade branca é realizado no Anfiteatro Salomão Baruki na UFMS, situada na Rua Poconé, n. 475, bairro Universitário.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!