19 de Setembro de 2025 • 10:49

Riedel cumpre agenda na Capital e em Corumbá nesta sexta

Na cidade branca, governador participa de Concerto Histórico

Redação

Publicado em 19/09/2025 às 09:20

Riedel citou a busca pelo balanço de carbono

O governador Eduardo Riedel (PP) cumpre duas agendas públicas nesta sexta-feira (19), sendo de manhã em Campo Grande e no fim do dia em Corumbá.

Na Capital, às 9h, o governador participa da abertura oficial do 7ª Fórum Estadual do Terceiro Setor.

Assim, o evento será realizado no auditório da OAB, na Av. Mato Grosso, 4700, Centro.

Em Corumbá, às 18h, Riedel estará no Concerto Histórico – Apresentação da Banda do CMO. O evento na cidade branca é realizado no Anfiteatro Salomão Baruki na UFMS, situada na Rua Poconé, n. 475, bairro Universitário.

2
Entre em nosso grupo