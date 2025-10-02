Riedel cumpre agendas em MS com o presidente paraguaio, Santiago Penã

Visitas acontecem em Porto Martinho, Dourados e Campo Grande
Eduardo Riedel / Saul Schramm
O governador Eduardo Riedel (PP) cumpre agendas nesta quinta-feira (2), ao lado do presidente do Paraguai, Santiago Penã.
Às 9h, em Porto Murtinho, a dupla vistoria às obras da Rota Bioceânica.
Já às 13h15, estarão em Dourados para visitar a fábrica de processamento de carnes da JBS.
Na Capital, às 18h; os dois concederão entrevista coletiva no Novotel.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Política
Deputados aprovam cinco projetos de lei em sessão nesta terça-feira
Câmara dos Deputados aprova urgência em projeto sobre anistia
Aprovado projeto que limita ações contra deputados
Saúde
Crianças e adolescentes podem atualizar a caderneta nas unidades de saúde
Serviços
Concurso público foi realizado em 2024
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS