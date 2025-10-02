Acessibilidade

02 de Outubro de 2025 • 09:19

Riedel cumpre agendas em MS com o presidente paraguaio, Santiago Penã

Visitas acontecem em Porto Martinho, Dourados e Campo Grande

Redação

Publicado em 02/10/2025 às 08:42

Eduardo Riedel / Saul Schramm

O governador Eduardo Riedel (PP) cumpre agendas nesta quinta-feira (2), ao lado do presidente do Paraguai, Santiago Penã.

Às 9h, em Porto Murtinho, a dupla vistoria às obras da Rota Bioceânica.

Já às 13h15, estarão em Dourados para visitar a fábrica de processamento de carnes da JBS.

Na Capital, às 18h; os dois concederão entrevista coletiva no Novotel.

