Riedel cumpre agendas em MS com o presidente paraguaio, Santiago Penã

Eduardo Riedel / Saul Schramm

O governador Eduardo Riedel (PP) cumpre agendas nesta quinta-feira (2), ao lado do presidente do Paraguai, Santiago Penã.

Às 9h, em Porto Murtinho, a dupla vistoria às obras da Rota Bioceânica.

Já às 13h15, estarão em Dourados para visitar a fábrica de processamento de carnes da JBS.

Na Capital, às 18h; os dois concederão entrevista coletiva no Novotel.

