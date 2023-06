Riedel destaca importância da formação técnica para MS

Divulgação

O governador Eduardo Riedel se comprometeu a destinar R$ 1 em recursos do Estado a cada R$ 1 destinado ao IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) em emendas pela bancada federal de Mato Grosso do Sul.

"Estou aqui num gesto de compromisso com a instituição, fomentando projetos inovadores e transformadores", disse o governador Eduardo Ridel durante evento na tarde de hoje (2) em Ponta Porã, onde participou da entrega de várias obras de melhorias do campus do IFMS.

O governador ressaltou que 74% dos alunos do Instituto são oriundos de famílias em situação de vulnerabilidade, e que a política de formação técnica de qualidade é fundamental para a estratégia de desenvolvimento e crescimento do Estado, para atender a crescente demanda por mão de obra especializada.

A meta de dobrar os investimentos pode beneficiar outras áreas, além da educação, já que os recursos do Governo do Estado podem beneficiar diversas cidades que possuem sedes do IFMS, viabilizando - entre outras - obras de infraestrutura.

A cidade também recebe melhorias do Governo do Estado, com a obra de acesso ao campus, formalizada em março deste ano, que vai melhorar o fluxo e evitar acidentes na entrada do local.

"É a primeira vez que um governador visita o campus. A atuação do Governo do Estado é de grande importância no atendimento às demandas da instituição, como o acesso ao prédio", disse o diretor do campus do IFMS de Ponta Porã, professor Izidro Lima Júnior.

"Não existe investimento mais importante para a sociedade que a educação", disse o deputado federal Vander Loubet, que é o líder da bancada federal - de deputados e senadores - por MS, e que se comprometeu a articular por mais recursos para a instituição junto à bancada e ao Governo Federal.

A senadora Tereza Cristina também se comprometeu a articular emendas que reforcem as ações e fortaleçam o IFMS.

A reitora do IFMS, Eliane Borges Cassiano, destacou a importância do apoio do Governo do Estado e da bancada federal para garantir boa prestação de serviço educacional aos 1350 servidores do órgão e aos 28 mil alunos em MS.

Também participaram do evento, o vice-governador José Carlos Barbosa, o secretário Hélio Peluffo (Infraestrutura e Logística), e o deputado estadual Paulo Corrêa. No final eles descerraram simbolicamente as placas de inauguração das obras (descritas no briefing)

As obras do IFMS, com investimentos que somam mais de R$ 1 milhão, incluem a construção da cobertura da área de convivência e das passarelas interblocos, salas modulares, incubadoras, bicicletário, letreiro e usina solar.

Já a obra de acesso ao campus, que recebe pavimentação asfáltica e drenagem do trecho desde a rodovia BR-463 até a entrada do IFMS, é realizada pelo Governo do Estado e tem investimento de R$ 2.157.081,21, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos). O objetivo é melhorar o fluxo e evitar acidentes na entrada do local.

Uma rotatória será construída no local, que vai facilitar e dar segurança no acesso ao campus. A unidade fica entre Ponta Porã e o distrito de Sanga Puitã. A obra será mais uma demanda atendida pelo Governo do Estado que busca melhorar a infraestrutura dos municípios, além de facilitar as condições dos estudantes.

"O acesso ao campus está na BR-463, que é uma rodovia com muita movimentação de carga e turistas. Por isso, nada mais justo e importante ter esta rotatória de acesso. Muito importante para a segurança da comunidade, de quem trafega pela pista", disse o titular da Seilog Hélio Peluffo.