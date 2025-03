Riedel deve se reunir com time do Codesul para assinar projeto de MudanÃ§as ClimÃ¡ticas

Queimadas no Pantanal / O Pantaneiro

Os governadores que fazem parte do Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul) devem se reunir em Brasília, em 23 de abril, para assinatura do memorando de entendimento do projeto de Sistemas Integrados para Adaptações às Mudanças Climáticas. O documento ainda deve ser assinado por representantes do Banco Mundial.

Detalhes foram debatidos em Porto Alegre (RS), na última terça-feira (11), com representantes gaúchos, catarinenses, do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo do Sul) e do Banco Mundial, segundo o Midiamax.

Conforme informações do governo gaúcho, os governadores do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul devem participar do evento.

Contudo, ainda não há confirmação se o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), irá participar do encontro. O projeto foi lançado em 1º de agosto de 2024, em Campo Grande. No mesmo dia, a presidência do Codesul foi passada Riedel.

O objetivo do projeto é otimizar respostas a eventos climáticos extremos, especialmente por meio da integração de sistemas e da coordenação das respostas entre os quatro estados com o “Centro de Operações Climáticas” – o primeiro a ser implementado no país.