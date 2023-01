Riedel diz que 'contrato de gestão' deve atender a sociedade da melhor forma possível

Governador na aberturada da oficina / Divulgação

Os gestores de todas as secretarias vão definir até o final do dia uma minuta com as prioridades de cada pasta para 2023.

Riedel destacou durante o evento que estas propostas devem se alinhar ao plano de governo e atender a sociedade da melhor forma possível.

“Estamos tendo uma hoje uma reunião com os gestores de todas as secretarias. Eles vão passar o dia formulando e concretizamos o que chamamos de contrato de gestão, que são compromissos de cada área para sociedade sul-mato-grossense para este ano. Nosso objetivo é assinar os contratos em fevereiro”, afirmou o governador.

Riedel pediu aos gestores que neste contrato não sejam colocadas as ações de rotina de cada pasta e sim propostas a mais que serão cumpridas.

“Temos que ter claro onde nós vamos chegar. O que vamos avançar de maneira mais estrutural, que tenha uma linha direta com nosso plano de governo. Nós estamos propondo tudo isto para sociedade, é para ela que servimos e por isso precisamos buscar o melhor possível”, disse o governador.

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, afirmou que o principal objetivo da administração é cumprir o plano de governo definido por Riedel. “Este plano foi aprovado pela sociedade e o contrato de gestão é o instrumento para que ele saia do papel e vire realidade. Assim faremos as entregas previstas à população”.

Oficina

O secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, Thaner Castro Nogueira, explicou que nesta segunda-feira (30) serão elaboradas as minutas dos contratos de gestão, definindo assim os principais projetos de cada secretaria, assim como os indicadores e metas para 2023.

“Dentro deste planejamento está o recorte do orçamento, fazendo o alinhamento com o plano de governo, para se definir as prioridades. Isto entra direto na agenda do governador. Todo este processo terá um monitoramento e será acompanhado a cada passo, por meio das reuniões. Vamos fazer um esforço coletivo para finalizar este contrato antes do carnaval”.