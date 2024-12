Riedel e Ministro dos Transportes debatem avanços em infraestrutura em Brasília

Governo de MS

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, se reuniu nesta quarta-feira (18) com o ministro dos Transportes, Renan Filho, em Brasília, para discutir importantes projetos de infraestrutura para o Estado.

Durante o encontro, foram abordados temas como a repactuação da BR-163, o leilão da Rota da Celulose, a Malha Oeste Ferroviária e a hidrovia do Rio Paraguai.

Riedel ressaltou a importância da parceria com o governo federal para viabilizar esses projetos estruturantes.

A reunião contou também com a presença da secretária Especial de Parcerias Estratégicas, Eliane Detoni, e outros representantes do Ministério dos Transportes.

Durante o encontro, a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) apresentou, em audiência pública realizada em Campo Grande, a proposta de otimização do contrato de concessão da BR-163, que corta o estado de norte a sul.

Um dos principais projetos discutidos foi a Rota da Celulose, que prevê a concessão de trechos de cinco rodovias: MS-040, MS-338, MS-395, BR-262 e BR-267.

O governo do Estado espera ajustar o projeto e disponibilizá-lo ao mercado no primeiro trimestre de 2025.

Outro ponto discutido foi o projeto de relicitação da Malha Oeste Ferroviária, que deve ser entregue à iniciativa privada em um futuro leilão.

A ferrovia, que abrange os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, visa melhorar a conectividade entre as regiões e o Porto de Santos, com empresas do setor de celulose, como Suzano e Eldorado, já apresentando propostas para trechos da linha ferroviária.