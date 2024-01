Riedel faz novo RG para incentivar a troca do documento

Governo de MS

O governador Eduardo Riedel realizou os procedimentos para fazer o seu novo RG (Registro Geral). Ele aproveitou para incentivar a população a fazer o novo documento, que está sendo disponibilizado de forma gratuita à população. Os cidadãos têm o prazo de 10 anos para fazer a troca (antigo pelo novo).

Acompanhado da primeira-dama, Mônica Riedel, o governador foi até a unidade do Fácil do Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande, para realizar os procedimentos. “É rápido e totalmente eletrônico, além de valer para todo o território nacional. O novo RG é gratuito, não paga. Todo dia 29 abre novo agendamento no site”, afirmou o governador.

Riedel destacou que novamente Mato Grosso do Sul sai na frente para oferecer um serviço essencial à população.

“A pessoa vem no horário marcado e pode atualizar seu documento, com número do CPF integrado. Uma evolução que temos no país, e o Estado já disponibiliza este serviço para população”, concluiu.

Com assessoria