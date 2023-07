Riedel integra comitiva que vai a Stanford estudar oportunidades da economia verde

Governador Eduardo Riedel

Em uma das universidades mais renomadas do mundo, a Stanford, na Califórnia (EUA), o governador Eduardo Riedel cumpre agenda nesta semana de aperfeiçoamento com agentes públicos e executivos brasileiros, além de conhecer novas oportunidades da economia verde, que é uma das marcas da atual gestão estadual.

Ao lado de gestores da iniciativa privada de empresas como Vale e Rumo e dos governadores Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e Helder Barbalho (Pará), Eduardo Riedel dedicará o seu tempo em busca de mais qualificação em projetos de inovação na máquina pública.

Comunitas

O evento é promovido pela organização Comunitas, que foi criada sem fins lucrativos pela antropóloga Ruth Cardoso. O encontro terá uma série de estudos sobre o tema (verde), para avaliar e discutir projetos que possam ser usados pelos gestores públicos, com foco no desenvolvimento sustentável.

Atualmente, a Comunitas apoia 15 prefeituras e seis governos estaduais. São mais de 200 frentes de trabalhos em frentes como finanças, saúde, educação, meio ambiente e desenvolvimento urbano.

Prestígio

Com mais de 130 anos de história, a universidade de Stanford é uma instituição mais prestigiadas do globo.

Entre os trabalhos em pauta estão temas importantes como educação, saúde, meio ambiente e finanças. A comitiva brasileira vai participar de grupos de estudo e aulas na Stanford Bussiness School. Também haverá palestras importantes como do historiados americano Francis Fukuyama, que é professor de ciências públicas em Stanford.

Fukuyama ficou célebre ao publicar um texto em 1992 comentando que o triunfo das democracias liberais e do capitalismo de mercado com a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética colocava um ponto final na evolução dos modelos de governo.

O formato das aulas será o de análise de estudos de caso sobre desafios de gestores públicos mundo afora na tomada de decisão em temas como definição de parcerias público-privadas, licenciamento ambiental e engajamento de cidadãos a políticas públicas. A programação contará ainda com visitas de campo a órgãos públicos de cidades na baía de São Francisco.