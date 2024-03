Riedel manda retirar livro de escolas estaduais por ter palavrões

Capa do livro O Avesso da Pele / Divulgação

As escolas estaduais de Mato Grosso do Sul não terão mais em seu acervo o livro ‘O Avesso da Pele’, do escritor Jeferson Tenório. A obra tem sido questionada, por usar palavrões e ser adotada pelo Ministério da Educação como parte do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, desde 2022.

Segundo o Campo Grande News, a Secretaria Estadual de Educação informou que o próprio governador Eduardo Riedel determinou a retirada das bibliotecas da Rede Estadual de Ensino. "Por determinação do governador Eduardo Riedel, e após avaliação da SED da obra 'O avesso da pele', distribuída pelo Ministério da Educação, haverá recolhimento imediato dos exemplares", afirmou.

Segundo a SED, o livro já havia sido enviado para 75 das 349 unidades escolares da Rede Estadual de Ensino. Mas depois de reclamações de deputados, a obra será retirada, assim como aconteceu no Paraná e no Rio Grande do Sul.

A principal alegação é que, por conta de palavras de baixo calão, usadas pelos personagens centrais, para falar de sexo, comprometem o uso da obra em ambiente escolas. "A medida se dá em função da linguagem utilizada em trechos do referido material, contendo expressões consideradas impróprias para a faixa etária da maioria dos estudantes atendidos pela REE (menores de 18 anos), com o uso de termos e jargões que inviabilizam a utilização pedagógica no ambiente escolar".

Agora, os livros ficarão no acervo da Secretaria de Estado de Educação.

Ganhador do Jabuti, principal prêmio literário brasileiro, o livro trabalha identidade, racismo e violência como temas centrais. Mas nesta semana o deputado Rinaldo Modesto resolveu engrossar o levante contra a obra, chamando o romance de "nojento".

A história narrada é de Pedro, que, após a morte do pai, assassinado em uma abordagem policial, sai em busca de resgatar o passado da família e refazer os caminhos paternos. Ambientado na Bahia, o personagem e as pessoas em torno da trama , usam palavras normalmente utilizadas em rodas de conversas de amigos, mas consideradas de baixo calão por parlamentares Brasil a fora.

Segundo o jornal Folha de São Paulo, depois da polêmica, as vendas de "O Avesso da Pele", aumentaram em 400% na Amazon desde sexta-feira.