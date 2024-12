Riedel altera primeiro escalão e muda secretários

Paulo Francis, Campo Grande News

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), oficializou nesta terça-feira (17) as trocas no primeiro escalão do Governo do Estado.

As publicações estão no Diário Oficial e confirmam as mudanças na Casa Civil e na Semadesc (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Portanto, Daynler Martins Leonel foi exonerado da função de secretário adjunto na secretaria de Estado da Casa Civil. De acordo com o decreto, a mudança tem validade a partir data da publicação, conforme o Campo Grande News.

Assume o lugar de Leonel, Walter Benedito Carneiro Júnior, que estava na mesma função de secretário adjunto na Semadesc.

Na pasta de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, secretário Executivo de Meio Ambiente, Artur Falcette, foi nomeado para o cargo de secretário adjunto. Falcette acumulará as duas funções.