Riedel nomeia 88 comissionados para trabalhar no governo de MS; confira

Governador de MS, Eduardo Riedel / Nathalia Alcântara, Jornal Midiamax

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), nomeou 88 pessoas para cargos comissionados em cinco Secretarias Estaduais. Os nomes foram publicados em edição extra do Diário Oficial do Estado de ontem (3).

Conforme o Midiamax, Riedel nomeou 31 pessoas para cargos comissionados na Secretaria de Governo e Gestão Estratégica; 2 para a Secretaria de Fazenda; 27 para a Secretaria da Casa Civil.