Riedel palestra no Rio de Janeiro em evento sobre agenda global

Riedel citou a busca pelo balanço de carbono

O governador Eduardo Riedel (PP) cumpre agenda pública no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (8), em palestra sobre a nova agenda global.

Conforme a assessoria de comunicação, a agenda está marcada para 17h, no Cebri (Centro Brasileiro de Relações Internacionais). A palestra tem o tema “Mato Grosso do Sul e a nova agenda Global”.

Assim, o evento ocorre na nova Sede do Cebri, na rua Marquês de São Vicente, 389, Gávea.

Participam ainda da palestra o Presidente do Conselho Curador do Cebri, José Pio Borges; o vice-presidente do Conselho do CebriI, Luiz Ildefonso Simões Lopes; o diretor da Casa das Garças, Edmar Bacha e o Conselheiro do Cebri, Presidente do IBÁ, Paulo Hartung.

