Riedel participa da abertura da 59ª Expoagro, em Dourados

Governador Eduardo Riedel / Bruno Rezende, Assessoria de Imprensa, Arquivo

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), participa na manhã deste sábado (10) da abertura da 59ª Expoagro em Dourados.

A abertura da tradicional feira agropecuária estava prevista para a noite de sexta-feira (9), mas devido ao temporal que atingiu a cidade o rodeio inaugural foi cancelado.

Além do evento, a agenda de Riedel tem reuniões e visita a obras no município ao lado do vice-governador, José Carlos Barbosa, o Barbosinha (PSD).

Nas redes sociais o tucano compartilhou a vistoria nas obras de pavimentação do Bairro Água Boa, na região central de Dourados.

Riedel cumpre agenda no interior desde ontem. Riedel passou por Camapuã, onde entregou o aeródromo e investimento em rodovias. Durante a tarde entregou casas para moradores de Costa Rica e foi homenageado em Dourados.

