Riedel participa da abertura de exposição em Bela Vista

Governador Eduardo Riedel / Arquivo, Assessoria

O governador Eduardo Riedel (PSDB) participa na manhã desta sexta-feira (18), da solenidade de abertura da 53º Expobel, em Bela Vista.

A exposição terá shows com artistas nacionais até 23 de julho no Centro de Eventos João Loureiro Pinheiro (Tatersal), no Parque de Exposições Rio Apa.

João Gustavo e Murilo são a atração de hoje, a partir das 22h. Amanhã (19) é a vez de Marco Antônio e Gabriel. No domingo (20), sobem ao palco Humberto e Ronaldo.

Já na segunda-feira (21), terá show infantil a partir das 18h. Na terça (22), Rebeca Carvalho anima o público a partir das 20h e Ícaro e Gilmar encerram a programação artística na terça-feira (23).

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp- 67 99856-0000

TikTok- @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!